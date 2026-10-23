الذهب يتجه لأكبر انخفاض أسبوعي

الذهب يتجه لأكبر انخفاض أسبوعيتراجعت أسعار الذهب اليوم، وتتجه لتسجيل أكبر انخفاض أسبوعي في أكثر من أربعة أشهر، إذ أدى ارتفاع أسعار النفط والبيانات الاقتصادية الأمريكية القوية إلى تعزيز التوقعات بأن يبقي مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة عند مستويات مرتفعة لفترة أطول.

وهبط الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمائة إلى 4018.69 دولار للأوقية (الأونصة)، مسجلًا أدنى مستوى له منذ الثالث من أغسطس.

وانخفض المعدن 3.4 بالمائة منذ بداية الأسبوع وحتى الآن وسجل أكبر نزول أسبوعي منذ يونيو.

وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر 0.6 بالمائة إلى 4033.70 دولار.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة 0.1 بالمائة إلى 54.46 دولار للأوقية في التعاملات الفورية، وتراجع البلاتين 0.4 بالمائة إلى 1563.67 دولار، وانخفض البلاديوم 0.5 بالمائة إلى 1051.00 دولار، وتتجه المعادن الثلاثة لتسجيل انخفاضات أسبوعية.