الخارجية تُبارك عملية الخليل بالضفة
باركت وزارة الخارجية والمغتربين، العملية البطولية التي وقعت اليوم بمدخل الخليل في الضفة الغربية المحتلة.
وأشارت الوزارة، في بيان صادر عنها، إلى أن العملية وغيرها تؤكد أن الشعب الفلسطيني مستمر في جهاده ومقاومته حتى انتزاع كامل حقوقه.
ولفتت إلى أن العملية، تؤكد في ذات الوقت أنه لا أمان للصهاينة على كل شبر من الأراضي الفلسطينية.
وقال البيان "ننعي الشهيدين البطلين منفذي هذه العملية المباركة".
واختتمت وزارة الخارجية بيانها بالدعوة لأبناء الشعب الفلسطيني الوقوف صفًا واحدًا لمواجهة عدوان الكيان الغاصب المستمر على غزة والضفة الغربية والأقصى الشريف.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أخبار اليمن : الخارجية تُبارك عملية الخليل بالضفة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.