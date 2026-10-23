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خام برنت فوق 117 دولارا

ارتفعت أسعار النفط اليوم الجمعة وسط مخاوف من استمرار اضطرابات إمدادات الطاقة من منطقة الشرق الأوسط. خام برنت فوق 117 دولاراارتفعت أسعار النفط اليوم الجمعة وسط مخاوف من استمرار اضطرابات إمدادات الطاقة من منطقة الشرق الأوسط. و⁠صعدت العقود الآجلة لخام برنت نحو 3% متجاوزة 117 دولارا للبرميل. ويتجه خام برنت -الذي سجل عند التسوية أمس الخميس أعلى مستوى له منذ الرابع من مايو/أيار الماضي- لاختتام تعاملات الأسبوع على ارتفاع للأسبوع الثالث على التوالي. بينما يتجه خام غرب تكساس الوسيط للانخفاض منهيا ‌مكاسب دامت أسبوعين.

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