البابا تواضروس الثاني يعزي ملك الأردن في شهداء حادث كنيسة الكرك الإرهابى

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 23 أكتوبر 2026 11:26 مساءً - تقدم قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، اليوم الجمعة، بخالص العزاء والمواساة إلى جلالة العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، في شهداء الحادث الإرهابي الغاشم الذي استهدف كنيسة بلدة "حمود" بمحافظة الكرك.

وأكدت الكنيسة في بيان رسمي أن البابا تواضروس، وكافة أبناء الكنيسة، يصلون من أجل تعزية أسر الشهداء المكلومة، طالبين من الله القدير أن يمنح مصابي هذا الحادث المؤلم الشفاء العاجل والعافية.

واختتم قداسة البابا تواضروس الثانى البيان بالدعاء: "نياحًا وراحة لمن انطلقت أرواحهم إلى الفردوس، وليحفظ الرب الأردن الشقيق وكنيستها من كل سوء، ولينعم بالسلام والاستقرار على كافة البلدان التي تعاني من الحروب والإرهاب".