أخبار اليمن : مرصد حقوقي يحذّر من عودة المجاعة في غزة

مرصد حقوقي يحذّر من عودة المجاعة في غزةحذّر مرصد حقوقي، من تجدد خطر المجاعة في قطاع غزة، مع شح الدقيق والمواد الغذائية الأساسية وتوقف مخابز عن العمل وانهيار القدرة الشرائية للسكان، في ظل استمرار الحصار الإسرائيلي والقيود المفروضة على الإمدادات الإنسانية والتجارية.

وقال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، في بيان له اليوم، إن إحكام الحصار والتحكم في كمية الغذاء ونوعيته وانتظام دخوله، بعد تدمير مصادر إنتاجه وسبل الحصول عليه، يبقي أكثر من مليوني فلسطيني تحت وطأة الحرمان من مقومات البقاء، ويكرس استخدام التجويع أداة في جريمة الإبادة الجماعية المستمرة منذ أكتوبر 2023.

وبيّن الأورومتوسطي أنّ إخضاع الفلسطينيين عمدًا لظروف معيشية تحرمهم من مقومات البقاء ويراد بها تدميرهم المادي كليًا أو جزئيًا، يندرج ضمن أفعال الإبادة الجماعية المنصوص عليها في المادة الثانية (ج) من اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها.

وأكد على أنّ استمرار فرض هذه الظروف المهلكة، بعد تحقق آثارها المميتة والعلم بها والتحذير المتكرر منها، يشكّل عند قراءته مع التدمير المنهجي لمقومات الحياة ومنع استعادتها وتصريحات المسؤولين الإسرائيليين الدالة على نية تدمير الفلسطينيين في قطاع غزة، أدلة متضافرة على القصد الخاص للإبادة الجماعية، مما يجعل إدارة المعابر والإمدادات أداة لتنفيذ الإبادة الجماعية وإدامة الظروف المؤدية إلى التدمير المادي للسكان.