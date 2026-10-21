برشلونة يتعادل مع باريس سان جيرمان 1-1 في قمة دوري أبطال أوروبا (فيديو)

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 21 أكتوبر 2026 01:29 صباحاً - تعادل فريق برشلونة أمام نظيره باريس سان جيرمان بنتيجة 1-1، في المباراة التي تجمع الفريقين حاليا على ملعب "حديقة الأمراء"، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مسابقة دوري أبطال أوروبا 2026-27.

باريس وبرشلونة

وجاء الهدف الوحيد عبر اللاعب تشافي سبارت في الدقيقة 55 من عمر المباراة لليتعادل الفريقين 1-1.

تشكيل باريس سان جيرمان

حراسة المرمى: سافونوف

الدفاع: أشرف حكيمي، ماركينيوس، باتشو، لوكاس هيرنانديز

الوسط: جواو نيفيس، فيتينيا، فابيان رويز

الهجوم: ديزيريه دوي، عثمان ديمبيلي، كفاراتسخيليا

تشكيل برشلونة

حراسة المرمى: خوان جارسيا

الدفاع: تشافي اسبارت، باو كوبارسي، جيرارد مارتن، جواو كانسيلو

الوسط: مارك بيرنال، بيدري، داني أولمو

الهجوم: لامين يامال، رافينيا، جوردون

مباراة باريس وبرشلونة

يدخل برشلونة مواجهة باريس سان جيرمان بمعنويات مرتفعة، بعدما حقق فوزًا كبيرًا على مضيفه ريال بيتيس بنتيجة 5-2، السبت، ضمن منافسات الدوري الإسباني.

ونجح الفريق الكتالوني في اعتلاء صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 27 نقطة، بعدما حقق الفوز في أول 9 جولات، ليواصل انطلاقته القوية في المسابقة ويؤكد جاهزيته للمنافسة على اللقب المحلي.

ويأمل هانز فليك في نقل هذه الحالة الإيجابية إلى دوري أبطال أوروبا، وتحقيق نتيجة إيجابية أمام باريس سان جيرمان، رغم الغيابات الدفاعية التي ضربت صفوف الفريق قبل القمة المرتقبة.

في المقابل، يخوض باريس سان جيرمان المواجهة الأوروبية بعدما استعاد نغمة الانتصارات في الدوري الفرنسي، بالفوز على مضيفه ستراسبورج بنتيجة 3-1، السبت، بعدما قلب تأخره إلى انتصار خارج ملعبه.

ورفع الفريق الباريسي رصيده ليواصل المنافسة على صدارة جدول ترتيب الدوري الفرنسي، بالتساوي مع موناكو وليل، بعد مرور سبع جولات من المسابقة.

قدم برشلونة وباريس سان جيرمان بداية قوية في دوري أبطال أوروبا، بعدما حقق كل منهما الفوز في أول جولتين من مرحلة الدوري، ليؤكدا طموحاتهما في مواصلة المشوار القاري والمنافسة على اللقب.

بي اس جي ضد برشلونة

واستهل باريس سان جيرمان مشواره الأوروبي بفوز عريض على سلوفان براتيسلافا السلوفاكي بنتيجة 6-1، قبل أن يحقق انتصارًا مهمًا خارج ملعبه على مانشستر سيتي بنتيجة 4-2، ليحصد ست نقاط من أول مباراتين.

أما برشلونة، فبدأ مشواره بالفوز على فينورد الهولندي بنتيجة 5-1، في المباراة التي أقيمت على ملعب كامب نو، قبل أن يحقق انتصارًا جديدًا على جالاتا سراي التركي بنتيجة 4-1.

وتمنح هذه النتائج المواجهة المرتقبة أهمية إضافية، في ظل رغبة الفريقين في مواصلة سلسلة الانتصارات وتعزيز موقعيهما في جدول ترتيب مرحلة الدوري، بما يدعم فرص التأهل إلى الأدوار الإقصائية.