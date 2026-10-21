جلسات عن ملف أمن الوطن والمواطن.. جدول ومواعيد فعاليات اليوم الثالث من منتدى مصر 2026

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 21 أكتوبر 2026 01:25 مساءً - بمشاركة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم الأربعاء، في فعاليات اليوم الثالث من «منتدى مصر 2026»، الذي يُعقد بالعاصمة الجديدة خلال الفترة من 19 إلى 24 أكتوبر الجاري، تحت شعار «نظرة لليوم.. رؤية للغد».

نعرض جدول ومواعيد جلسات اليوم الثالث من المنتدى، الذي كشفه موقع منتدى مصر 2026، والذي يتضمن جلسات متخصصة ومهمة حول ملف أمن الوطن والمواطن وأيضاً منظومة الحماية الاجتماعية، بحضور وزراء وخبراء ومتخصصين يوضحون التحديات والفجوات وما تم إنجازه وأيضاً الخطط المستقبلية للعمل على خدمات أفضل للمواطنين.

ما هو جدول جلسات ثالث أيام منتدى مصر؟

جلسة أمن الوطن والمواطن

- 10:00 - 11:00 صباحاً.

- تأتي ضمن محور الحماية والأمان المجتمعي.

- تستعرض الجلسة الجهود المبذولة من وزارة الداخلية لتطوير منظومة الأمن والاستجابة السريعة لبلاغات المواطنين.

- تستعرض آليات عمل الهيئة القومية لإدارة الأزمات والطوارئ ومركز تنسيق الدفاع عن الدولة.

- ستتطرق الجلسة إلى التحديات الإقليمية والدولية التي تواجه مصر وأبعاد السياسة الخارجية المصرية في إقليم مضطرب وعالم متغير.

جلسة ضبط الأسواق ومنظومة حماية اجتماعية أكثر فاعلية

- تعقد الجلسة من 10:00 - 12:00 ظهرا.

- تأتي ضمن محور الحماية والأمان المجتمعي.

- تأتي جلسة منظومة حماية اجتماعية أكثر فاعلية، لتسلط الضوء على جهود الدولة في دعم الفئات الأكثر احتياجًا ومحدودة الدخل.

- تسلط الضوء على ما يتم اتخاذه من إجراءات للانتقال بالأسر الأولى بالرعاية من مرحلة «الخروج من العوز» إلى «دائرة الإنتاج»، إلى جانب بحث مطالب الطبقة متوسطة.

- تتناول الجلسة منظومة الدعم النقدي السلعي.

- تبحث في الآليات والسبل التي يمكن إنتاجها خلال الفترة المقبلة لتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية واستدامتها.

ورشة متخصصة حول دمج الاقتصاد غير الرسمي داخل المنظومة الرسمية.

- تعقد الساعة 13:00 - 15:00 مساء.

- تأتي ضمن محور الحماية والأمان المجتمعي.

جلسة الأمن الغذائي والمائي: تحديات اليوم وضمانات المستقبل

- تعقد الساعة 13:00 - 15:00 مساء.

- تأتي ضمن محور الحماية والأمان المجتمعي.

- تتناول الجلسة التحديات التي تواجه الأمن الغذائي والمائي في ظل النمو السكاني والتغيرات المناخية ومحدودية الموارد المائية وتقلبات الأسواق وسلاسل الإمداد العالمية

- تستعرض جهود الدولة المصرية في مواجهة تلك التحديات، والخطوات المستقبلية لتعزيز منظومة الأمن الغذائي والمائي.

مائدة ختامية

- تعقد الساعة 19:00 - 20:15 مساء.

- تأتي ضمن محور الحماية والأمان المجتمعي.

- تتناول الأمن الشامل للوطن والمواطن.