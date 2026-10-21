غدًا.. سحب قرعة كأس مصر بحضور وائل رياض وعبد الستار صبري

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 21 أكتوبر 2026 04:25 مساءً - تُقام في تمام الساعة الواحدة ظهر غد الخميس، مراسم قرعة بطولة كأس مصر، بمقر الاتحاد المصري لكرة القدم بمدينة السادس من أكتوبر، للكشف عن مواجهات الأدوار المقبلة وتحديد طريق الفرق نحو المباراة النهائية.



وائل رياض وعبد الستار صبري يسحبان قرعة كأس مصر



ومن المقرر أن يتولى وائل رياض، المدير الفني لمنتخب مصر للشباب، وعبد الستار صبري، المدير الفني لمنتخب مصر مواليد 2010، مهمة سحب القرعة، التي تشمل جميع الأدوار بداية من دور الـ32 وحتى المباراة النهائية.

وتكتسب القرعة أهمية كبيرة، إذ تحدد مواجهات الفرق المشاركة في دور الـ32، إلى جانب مسار المنافسة في الأدوار الإقصائية التالية، وصولًا إلى المباراة النهائية، وسط ترقب لمعرفة المواجهات المنتظرة في البطولة المحلية.