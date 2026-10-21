طاقم تحكيم مصري بقيادة محمود ناجي لإدارة مواجهة الأفريقي ومازيمبي بدوري أبطال أفريقيا

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 21 أكتوبر 2026 03:29 مساءً - أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» تعيين طاقم تحكيم مصري بقيادة الحكم محمود ناجي، لإدارة مباراة الأفريقي التونسي أمام مازيمبي الكونغولي، ضمن منافسات إياب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويضم الطاقم التحكيمي إلى جانب محمود ناجي، حكم الساحة، كلًا من محمود أبو الرجال، مساعدًا أول، وأحمد توفيق طلب، مساعدًا ثانيًا، فيما يتولى محمد معروف مهمة الحكم الرابع.

ومن المقرر إقامة المباراة في تمام الساعة الخامسة مساء الأحد المقبل، بتوقيت القاهرة، على ملعب رادس في تونس، وسط ترقب للمواجهة التي تجمع الفريقين في المنافسات القارية.

ويأتي اختيار طاقم التحكيم المصري في إطار التعيينات التي تجريها لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقي لإدارة مباريات البطولة خلال الأدوار الإقصائية.