تعرف على ترتيب جدول الدوري المصري الممتاز وبيراميدز يواصل التصدر

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 21 أكتوبر 2026 12:37 صباحاً - واصل فريق بيراميدز صدارته لجدول ترتيب مسابقة الدوري المصري الممتاز برصيد 21 نقطة، وذلك عقب ختام مباريات اليوم الثلاثاء الموافق 20 أكتوبر 2026 ضمن الجولة السابعة من عمر المسابقة؛ حيث التقى الزمالك مع بترول أسيوط، وواجه بيراميدز نظيره طلائع الجيش، ولعب وادي دجلة مع فريق البنك الأهلي، واستضاف زد فريق مودرن سبورت.

الزمالك يهزم بترول أسيوط بهدف ويرفع رصيد لـ 16 نقطة فى الدورى.

حقق فريق الزمالك الفوز على بترول أسيوط بنتيجة 1 - 0 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الثلاثاء، على ستاد برج العرب في الجولة السابعة لمسابقة الدوري الممتاز.

بيراميدز يواصل انتصاراته في الدوري برباعية في طلائع الجيش

واصل فريق بيراميدز عروضه القوية وانتصاراته في بطولة الدوري المصري الممتاز، عقب فوزه على طلائع الجيش برباعية مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما منذ قليل على ستاد جهاز الرياضة العسكري، ضمن الجولة السابعة للبطولة.

زد يخطف الفوز من مودرن سبورت في الدوري الممتاز

خطف فريق زد فوزاً قاتلاً من نظيره مودرن سبورت بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعتهما منذ قليل على ستاد القاهرة الدولي، ضمن مباريات الجولة السابعة لبطولة الدوري المصري الممتاز.

التعادل الإيجابى يحسم مواجهة وادى دجلة والبنك الأهلى بالدورى

حسم التعادل الإيجابي بنتيجة 1-1 نتيجة مباراة فريق وادي دجلة ونظيره البنك الأهلي، فى المباراة التي جمعت الفريقين اليوم الثلاثاء على استاد السلام، ضمن منافسات الجولة السابعة من المرحلة الأولى لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

جدول ترتيب مسابقة الدورى المصرى الممتاز

جدول ترتيب الدورى المصرى