عقب اتفاق مجموعة طلعت مصطفى.. فخامة الرئيس السيسى ممازحًا حسن علام: أنت هتقعد تتفرج علينا؟

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 21 أكتوبر 2026 12:37 صباحاً - شهد فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى، الإعلان عن اتفاق بين الدولة ومجموعة طلعت مصطفى لتطوير وإنشاء وتشغيل أربعة مشروعات كبرى متعددة الاستخدامات بقيمة 11 تريليون جنيه، وذلك عقب جلسة «التنمية الحضرية والعمرانية» بمنتدى مصر 2026.

وفي إطار الجلسة، علق فخامة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قائلا: "أنا ههنيكم على هذا الحجم من المشروعات، والرقم أيضاً اللي مطروح قدامنا، بس أنا هقول يعني للحكومة، ولـ هشام، وأيضاً مستثمرين القطاع الخاص كلهم.. ولسه كنت بقول لـ حسن علام: أنت هتقعد تتفرج علينا كده؟!".

وتابع فخامة الرئيس السيسى: "وبقول الكلام ده لكل المستثمرين، إحنا عايزين يبقى في استثمارات أكتر من كده، مش بس في المجال اللوجستي والصناعي اللي موجود في أبو قير بالذات".