الإسكان: إجراء القرعة العلنية رقم (18) لتسكين مستحقي أراضي «الرابية» بالشروق غدًا

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 21 أكتوبر 2026 12:29 مساءً - أعلنت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إجراء القرعة العلنية رقم (18) لتسكين المواطنين الذين سددوا مقدمات الأراضي التي تم توفيق أوضاعهم عليها بمنطقة «الرابية» بمدينة الشروق، غدًا الخميس (22) أكتوبر (2026)، بمقر جهاز المدينة.

وأكدت الوزيرة أن وزارة الإسكان، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، تواصل استكمال إجراءات توفيق أوضاع الأراضي المضافة بعدد من المدن الجديدة، في إطار حرص الدولة على التعامل مع ملفات الأراضي وتحقيق الاستقرار العمراني والاجتماعي ودفع معدلات التنمية.

وأوضح المهندس محمد زكريا، رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، أن القرعة العلنية اليدوية ستُجرى وفقًا لشرائح المساحات من (209) إلى (276) مترًا مربعًا، بنطاق منطقة «الرابية».

وأضاف أن الحضور يبدأ في تمام الساعة العاشرة صباحًا، على أن تُغلق الأبواب في الساعة الثانية عشرة ظهرًا، مع السماح للمواطنين المستحقين بحضور القرعة بموجب إثبات الشخصية وأصل إيصال السداد.