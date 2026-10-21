ميليشيا الحوثى تقصف مطار الريان في المكلا بالصواريخ الباليستية والحوثيون يتبنون الهجوم والسلطات تكشف موقع إطلاق الصواريخ

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 21 أكتوبر 2026 04:25 مساءً - قالت قناة العربية فى شريط عاجل، اليوم الأربعاء، بأن ميليشيا الحوثي قصفت مطار الريان في المكلا بالصواريخ الباليستية.

وفى التفاصيل أفاد إياد الموسمي، مراسل قناة «القاهرة الإخبارية»، بسماع دوي انفجارات قرب مطار عدن الدولي في اليمن، وسط تقارير عن تصاعد أعمدة الدخان جراء قصف صاروخي، فيما أشارت مصادر يمنية إلى أن الهجوم نُفذ بصاروخ باليستي، مع ورود معلومات عن سماع دوي ثلاثة انفجارات.

وقال مراسل «القاهرة الإخبارية» من عدن، خلال مداخلة هاتفية، إن جماعة الحوثيين تبنت قصف مطار عدن الدولي، مدعية أن الاستهداف طال غرفة عمليات في معسكر بدر.

وأوضح الموسمي أن مطار عدن منشأة مدنية لا توجد بداخلها معسكرات، وتقتصر الرحلات العاملة منه على رحلات الخطوط الجوية اليمنية وشركة طيران أخرى، تنقل المسافرين إلى مطاري عمّان والقاهرة الدوليين، وهما الوجهتان المتبقيتان أمام اليمنيين بعد إغلاق بقية المطارات، بحسب المراسل.

وأضاف أن السلطات في عدن أفادت بتعرض المطار لقصف صاروخي من جانب الحوثيين، مشيرة إلى أن الصواريخ أُطلقت من محافظة إب ومنطقة الحشا بمحافظة الضالع.