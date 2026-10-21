أخبار اليمن : العدو يشن 93 غارة على 8 محافظات

العدو يشن 93 غارة على 8 محافظات
أفاد المتحدث الرسمي للقوات المسلحة العميد يحيى سريع، بأن شن طيران العدو السعودي 93 غارةً جويةً وصاروخًا خلال الـ24 ساعة الماضية.
وأوضح العميد سريع في بيان صادر عنه، أن غارات العدو السعودي استهدفت الأعيان المدنية في محافظات الجوف وتعز وصعدة ومأرب وحجة ولحج وعمران وإب من خلال طائرات "F-15" و"تايفون" أقلعت من قواعد العدو في خميس مشيط والطائف والخرج ومطار شرورة وخلّفت شهداء وجرحى من المدنيين.
وأشار إلى أن إجمالي غارات العدوان السعودي منذ بدء تصعيده على بلدِنا ألفان و793 غارة جوية وصاروخًا.
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