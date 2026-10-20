هاني عازر: مصر شهدت تجربة مبهرة في مجال الطرق

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 20 أكتوبر 2026 01:21 مساءً - قال المهندس هاني عازر، خبير هندسة الأنفاق العالمي، إن مصر شهدت تجربة مبهرة في مجال الطرق.

وروى عازر خلال جلسة التنمية الحضرية والعمرانية بمنتدى مصر 2026، موقفًا لعدد من الألمان الذين كانوا على طريق السويس، وأبدوا انبهارهم بما يشهدونه من سرعة في التنفيذ وكفاءة في الإدارة.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة عملت على تطوير أكثر من 350 منطقة غير آمنة، كان يسكنها نحو 350 ألف أسرة مصرية.

وأشار رئيس الوزراء إلى جهود الدولة في تطوير القاهرة التاريخية والإسلامية، مؤكدًا أهمية مشروع «حياة كريمة»، الذي يُعد من أهم مشروعات الدولة المصرية.

وأوضح أن المشروع تم تقسيمه إلى ثلاث مراحل، انتهت الدولة من تنفيذ المرحلة الأولى بتكلفة بلغت 450 مليار جنيه، وبدأت في تنفيذ المرحلة الثانية.