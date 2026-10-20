منتدى مصر 2026 ينطلق في يومه الثاني.. التنمية الحضرية والصحة والرقمنة في صدارة أولويات جودة حياة المواطن

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 20 أكتوبر 2026 11:17 صباحاً - تتصدر قضايا التنمية الحضرية والعمرانية، وتطوير المنظومة الصحية، والتحول الرقمي، أجندة فعاليات اليوم الثاني من "منتدى مصر 2026 "، الذي يُعقد تحت محور "التنمية المتكاملة وجودة حياة المواطن"، وتشهد جلسات المنتدى، المستمر حتى 24 أكتوبر الجاري بمشاركة نخبة من الخبراء وصناع القرار، تقييماً شاملاً لأثر السياسات والمشروعات التنموية على أرض الواقع، وبحث الخطط المستقبلية للدولة في مختلف القطاعات الحيوية.

وتناقش جلسة "التنمية الحضرية والعمرانية " الدور المحوري لجهود التنمية المستدامة في الارتقاء بمستوى معيشة المواطنين، وسلطت النقاشات الضوء على العوائد التنموية لملفات تطوير العشوائيات، ومبادرة "حياة كريمة" ، وإنشاء المدن الجديدة، إلى جانب مشروعات الإسكان وشبكات الطرق والنقل والبنية التحتية، واستهدفت الجلسة استشراف مستهدفات الدولة للمرحلة المقبلة لتعزيز البنية العمرانية بما ينعكس بشكل مباشر على جودة الحياة اليومية للمواطن.

وفي جلسة «صحة المواطن»، تركز الحوارات على تقييم مسيرة التطوير الصحي في مصر، وثمار المبادرات الرئاسية ومنظومة التأمين الصحي الشامل. وتطرق الحضور إلى سبل سد فجوات الجودة وتذليل التحديات التي تواجه رحلة المريض، مع إيلاء اهتمام خاص بملف توطين صناعة الدواء والتكنولوجيا الطبية. وأكد المشاركون على أولوية تعزيز برامج الوقاية، ورفع كفاءة الكوادر الطبية، وضمان استدامة التطوير لتلبية الاحتياجات الصحية للمواطنين بمعايير عالية الجودة.

ومن جانبه، يستعرض محور «مصر الرقمية» ما تحقق على طريق بناء مجتمع رقمي آمن ومستدام محوره الإنسان، مع التركيز على تطوير البنية التحتية للاتصالات، وبناء القدرات الرقمية، ودعم ريادة الأعمال. وتناول المشاركون آليات تبسيط الخدمات الحكومية عبر «منصة مصر الرقمية» والمنظومات القطاعية، مثل منظومات العدالة، والشبكة المالية الحكومية المتكاملة، وشبكة الحماية الاجتماعية الرقمية، ومنظومات حوكمة تداول المنتجات المدعمة كالبترول والأسمدة.

كما تتطرق النقاشات إلى التحديات التنفيذية، وفي مقدمتها تكامل البيانات بين الجهات وإعادة هندسة الإجراءات، فضلاً عن التشريعات اللازمة لإتمام التحول الرقمي. وناقست الجلسة خطط توسيع نطاق الخدمات الرقمية للمواطنين والمستثمرين، وتوظيف حوكمة الذكاء الاصطناعي وتنمية صناعة مراكز البيانات لتعزيز السيادة الرقمية ورفع كفاءة الجهاز الإداري للدولة.

إلى جانب ذلك، تشهد أجندة اليوم الثاني جلسات موسعة حول «ملامح الاقتصاد وملف الديون»، ومحاكاة لأزمة الطاقة الناجمة عن اضطرابات مضيق هرمز، وجلسة «نحو مجتمع أكثر جودة للحياة»، والتي سعت إلى ربط قضايا التنمية والخدمات الأساسية بالاستقرار الاقتصادي والقدرة على التعامل مع الأزمات والتحديات الإقليمية والدولية.

يُذكر أن منتدى مصر 2026 يواصل جلساته على مدار ستة أيام متتالية، مستهدفاً الانتقال بمناقشاته من مرحلة عرض السياسات والمشروعات إلى تقييم أثرها الفعلي وتحديد الفجوات التنموية التي تتطلب تدخلاً عاجلاً خلال المرحلة المقبلة.