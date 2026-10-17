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الرئيس السيسى: الحفاظ على الدولة الوطنية يتطلب مؤسسات قوية وقادرة

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الرئيس السيسى: الحفاظ على الدولة الوطنية يتطلب مؤسسات قوية وقادرة

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 17 أكتوبر 2026 12:57 مساءً - تقدم الرئيس عبد الفتاح السيسي، بخالص التهنئة إلى خريجي الأكاديمية العسكرية المصرية الذي ينضمون إلى القوات المسلحة، كما تقدم بالتهنئة لأسر الخريجين، متابعا: "أؤكد أن حماية الوطن مسؤولية مشتركة".

وأضاف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال كلمته في حفل تخرج الدفعة الأولي من الأكاديمية العسكرية المصرية: "الأسرة المصرية الركيزة الأساسية في بناء الإنسان المصري".

وتابع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي: "الحفاظ على الدولة الوطنية واستقرارها يتطلب مؤسسات قوية وقادرة على الحفاظ على حماية مقدرات شعبها".

اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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