الرئيس السيسى: الحفاظ على الدولة الوطنية يتطلب مؤسسات قوية وقادرة

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 17 أكتوبر 2026 12:57 مساءً - تقدم الرئيس عبد الفتاح السيسي، بخالص التهنئة إلى خريجي الأكاديمية العسكرية المصرية الذي ينضمون إلى القوات المسلحة، كما تقدم بالتهنئة لأسر الخريجين، متابعا: "أؤكد أن حماية الوطن مسؤولية مشتركة".

وأضاف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال كلمته في حفل تخرج الدفعة الأولي من الأكاديمية العسكرية المصرية: "الأسرة المصرية الركيزة الأساسية في بناء الإنسان المصري".

وتابع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي: "الحفاظ على الدولة الوطنية واستقرارها يتطلب مؤسسات قوية وقادرة على الحفاظ على حماية مقدرات شعبها".