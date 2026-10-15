موعد مباراة طرابزون اليوم.. محمد صلاح يبدأ رحلة دوري المؤتمر الأوروبي

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 15 أكتوبر 2026 05:17 مساءً -

يستعد فريق طرابزون سبور التركي، الذي يضم بين صفوفه النجم المصري محمد صلاح، لبدء مشواره في بطولة دوري المؤتمر الأوروبي، بعدما ودع منافسات الدوري الأوروبي «يوروبا ليج» خلال شهر أغسطس الماضي، عقب خسارته أمام فيرينكفاروسي المجري بنتيجة 5-0 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

ويأمل طرابزون سبور في استعادة توازنه خلال مشاركته في البطولة الأوروبية الجديدة، والمنافسة على تحقيق نتائج إيجابية في مرحلة الدوري، في ظل وجود عدد من المواجهات الصعبة أمام فرق أوروبية مختلفة.

موعد مباراة طرابزون سبور المقبلة في دوري المؤتمر الأوروبي

يخوض فريق طرابزون سبور التركي مباراته المقبلة أمام كوبس كيوبيو الفنلندي، اليوم الخميس 15 أكتوبر 2026، ضمن منافسات بطولة دوري المؤتمر الأوروبي، في بداية مشواره بالمسابقة.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة طرابزون سبور ضد كوبس كيوبيو في تمام الساعة 7:45 مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، و8:45 مساءً بتوقيت أبوظبي، وسط ترقب لمشاركة محمد صلاح وظهوره مع الفريق التركي في المنافسات الأوروبية، بينما تُنقل مباراة طرابزون سبور وكوبي إسعبر قناة بي إن سبورتس 3 إتش دي، مع ترقب الجماهير لمتابعة محمد صلاح في ظهوره الأوروبي مع الفريق التركي.

ويسعى طرابزون سبور إلى تحقيق انطلاقة جيدة في البطولة، من أجل تعزيز فرصه في المنافسة على التأهل إلى الأدوار الإقصائية، خاصة مع أهمية حصد النقاط في مرحلة الدوري.

محمد صلاح يقود طموحات طرابزون سبور الأوروبية

يخوض محمد صلاح موسمه الأول بقميص طرابزون سبور، بعدما رحل عن صفوف ليفربول الإنجليزي خلال صيف عام 2026، ليبدأ تجربة جديدة في مسيرته الاحترافية داخل الملاعب التركية.

وقدم النجم المصري أرقامًا مميزة مع فريقه منذ بداية الموسم، بعدما سجل 7 أهداف وصنع 3 أهداف أخرى خلال 9 مباريات خاضها في مختلف البطولات، ليصل إجمالي مساهماته التهديفية إلى 10 أهداف.

وتتجه الأنظار إلى محمد صلاح خلال مشوار طرابزون سبور في دوري المؤتمر الأوروبي، في ظل تطلعات الجماهير إلى مواصلة اللاعب تألقه التهديفي والمساهمة في تحقيق نتائج إيجابية للفريق على المستوى القاري.

منافسو طرابزون سبور في دوري المؤتمر الأوروبي

يواجه طرابزون سبور مجموعة من الاختبارات الصعبة خلال مرحلة الدوري من بطولة دوري المؤتمر الأوروبي، حيث تتضمن قائمة منافسيه فرق هارتس الإسكتلندي، وفرايبورج الألماني، وسسكا صوفيا البلغاري، وجابلونك التشيكي، والنجم الأحمر الصربي.

ومن المنتظر أن تشكل هذه المواجهات تحديًا للفريق التركي، الذي يسعى إلى تقديم أداء قوي أمام منافسيه الأوروبيين، والاستفادة من خبرات لاعبيه من أجل مواصلة مشواره في البطولة.

وتحظى مشاركة طرابزون سبور باهتمام جماهيري، خاصة مع وجود محمد صلاح ضمن صفوف الفريق، بعدما انتقل إلى النادي التركي في صيف 2026، ليبدأ مرحلة جديدة من مسيرته الكروية، وسط آمال بمواصلة تسجيل الأهداف وصناعة الفارق في المباريات المقبلة.