ضبط طرفى مشاجرة بإستخدام عصى خشبية فى الفيوم

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 15 أكتوبر 2026 04:21 مساءً - فى إطار كشف ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى، تضمن حدوث مشاجرة بين عدد من الأشخاص بإستخدام عصى خشبية بالفيوم.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 1 أكتوبر الجارى تبلغ لمركز شرطة أبشواى بالفيوم بحدوث مشاجرة بين طرف أول، 3 سيدات "إثنين منهن مصابتان بكدمات متفرقة"، وطرف ثان، 4 أشخاص وسيدتين، جميعهم مقيمين بذات الدائرة لخلافات الجيرة، قاموا على إثرها بالتعدى على بعضهم بالسب والضرب بإستخدام "عصى خشبية" محدثين الإصابات المنوه عنها.

أمكن تحديد وضبط طرفى المشاجرة فى حينه، والعصى الخشبية "المستخدمة فى التعدى"، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم الواقعة على النحو المشار إليه لذات الخلافات ، وتبادلوا الإتهامات فيما بينهم.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.