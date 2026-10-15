«المصريين الأحرار»: كلمة الرئيس تؤكد أن أمان مصر فوق كل اعتبار.. والرئيس يضع قوة الدولة واستقرارها نصب عينيه

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 15 أكتوبر 2026 06:37 مساءً - أكد حزب المصريين الأحرار، برئاسة النائب الدكتور عصام خليل، أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الندوة التثقيفية الـ44 للقوات المسلحة، بمناسبة الذكرى الثالثة والخمسين لانتصارات أكتوبر المجيدة، حملت رسائل واضحة بشأن أولوية الأمن القومي، ومسؤولية المصريين في حماية دولتهم، وضرورة قراءة التحديات الراهنة في ضوء دروس التاريخ ومعطيات الواقع.

وقال الحزب في بيان صحفي، إن الرئيس كما عهدناه لا يطمع أبدا في سلطة وهو ما تجلي مجدداً في أشارة الرئيس لعدم المساس بالدستور، وإنما يضع أمان مصر وقوتها واستقرارها نصب عينيه دائمًا، مؤكدًا أن الرسالة الأساسية في حديثه هي أن مصلحة الدولة تظل فوق كل اعتبار، وأن المرحلة الراهنة تقتضي الاصطفاف الوطني والانتباه إلى المخططات التي تستهدف مصر، وعدم اجتزاء التصريحات أو فصلها عن سياقها الكامل.

وفيما يتعلق بالدستور، أوضح حزب المصريين الأحرار أن طرحه بشأن الحاجة إلى دستور جديد يواكب متطلبات الجمهورية الجديدة جاء انطلاقًا من رؤيته السياسية واستشراف وفقاً للمعطيات المتاحة لديه، مؤكدًا في الوقت نفسه تقديره الكامل لما يمتلكه الرئيس من معلومات أوسع ورؤية أشمل بحكم مسؤوليته وخبرته في إدارة الملفات الاستراتيجية.

وشدد الحزب على أن القضايا الوطنية تُقدَّر وفق معطيات كل مستجدات مرحلة، وأن الأولوية الآن هي الحفاظ على أمن مصر واستقرارها.

وتابع:" أن مسؤولية القوى السياسية تفرض عليها مراجعة أدوارها وقدرتها على تحمل أعباء المرحلة، وأن يكون دعم الدولة وحماية مصالحها العليا أساسًا للعمل الوطني، بما يحفظ لمصر قوتها ومكانتها ويفتح أمامها الطريق نحو مستقبل يليق بشعبها".