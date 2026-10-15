الرئيس السيسي: مصر كانت تسعى وتبذل كل الجهد لتجنب وقوع نزاع في السودان

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 15 أكتوبر 2026 04:21 مساءً - أشار الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال احتفالية عيد الشرطة، إلى وجود مخاطر على حدود مصر الجنوبية والغربية، وأن مصر كانت تسعى وتبذل كل الجهد لتجنب وقوع نزاع في السودان، مضيفًا في هذا الصدد أن استقرار السودان وليبيا وقطاع غزة من مقتضيات الأمن القومي العربي والمصري، مؤكدًا في ذات الإطار أنه أكد في كل لقاءاته واتصالاته مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو منذ عام ٢٠١٤ أن إقامة دولة فلسطينية سوف تعود بالنفع على الجميع، وسوف تؤدي إلى تحقيق السلام الدائم والاستقرار في المنطقة.

وأشار السيد الرئيس إلى أن حجم العمل والإنجاز الذي تم في مصر منذ عام ٢٠١٤ ما كان أن يتم في أقل من ثلاثين عامًا، مؤكدًا سيادته أنه سوف يستمر في العمل حتى آخر يوم لي في الحكم.



وشهد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، احتفال أكاديمية الشرطة بيوم الخريجين لعام ٢٠٢٦، والذي أُقيم بمقر أكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأنه كان في استقبال السيد الرئيس عند الوصول الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، واللواء محمود توفيق وزير الداخلية، واللواء الدكتور نضال يوسف مساعد وزير الداخلية رئيس أكاديمية الشرطة.