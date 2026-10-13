قائد القوات الجوية في عيدها الـ94: تحديث الطائرات والمنظومات القتالية وتأهيل العنصر البشري لمواكبة التطور التكنولوجي

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 13 أكتوبر 2026 07:33 مساءً - أكد الفريق طيار أركان حرب عمرو عبد الرحمن صقر، قائد القوات الجوية، أن القوات الجوية المصرية شهدت خلال السنوات الأخيرة تطورًا نوعيًا متواصلًا في قدراتها وإمكاناتها، من خلال تحديث طرازات الطائرات متعددة المهام والهليكوبتر والطائرات الموجهة، إلى جانب المنظومات والتجهيزات المختلفة، بما أسهم في تعزيز الكفاءة القتالية ورفع مستويات الجاهزية والاستعداد.

وقال قائد القوات الجوية، في كلمته بمناسبة الاحتفال بالعيد الرابع والتسعين للقوات الجوية، إن هذه المناسبة الوطنية تأتي متزامنة مع أيام شهر أكتوبر المجيد، الذي سيظل رمزًا للعزة والكرامة وشاهدًا خالدًا على عظمة الإرادة المصرية وقدرة رجال القوات المسلحة على تحقيق النصر وقهر المستحيل، مشيرًا إلى أن حرب أكتوبر عام 1973 جسدت ملحمة وطنية عظيمة أعادت لمصر أرضها وكرامتها.

وأضاف أن يوم الرابع عشر من أكتوبر يظل خالدًا في تاريخ القوات الجوية، حيث يستعيد رجالها أمجاد معركة المنصورة الجوية، التي خاض فيها نسور سماء مصر واحدة من أعظم المعارك الجوية في التاريخ الحديث، وأثبتوا كفاءة قتالية عالية وقدرة استثنائية على مواجهة التفوق العددي والنوعي للعدو، مؤكدًا أن الكفاءة وحسن التدريب والإرادة الصلبة قادرة، بفضل الله، على تغيير موازين المعركة وصناعة النصر.

وأوضح قائد القوات الجوية أنه في ظل ما تشهده المنطقة والعالم من متغيرات متسارعة وتحديات متزايدة وتحولات متلاحقة في طبيعة الصراعات والتهديدات، تواصل الدولة المصرية بقيادتها السياسية والعسكرية جهودها لتعزيز قدرات القوات المسلحة وتطويرها وتحديثها بما يواكب متطلبات الحاضر والمستقبل، ويعزز قدرتها على حماية الأمن القومي والمصالح الوطنية والتعامل مع مختلف التحديات والتهديدات بكل كفاءة وقوة.

وأشار إلى أن التطوير الذي شهدته القوات الجوية امتد ليشمل القواعد الجوية والمطارات والمنشآت الفنية والإدارية، مع رفع كفاءتها وفق أحدث المعايير، وتوفير التجهيزات اللازمة لاستقبال وتشغيل الطرازات الحديثة من الطائرات والهليكوبتر، بما يحقق التكامل بين الإمكانات البشرية والتجهيزات الفنية، ويعزز مستويات الاستعداد والكفاءة القتالية للقوات الجوية.

وأكد أن القوات الجوية تولي اهتمامًا بالغًا بإعداد وتأهيل رجالها في مختلف التخصصات والمستويات، وتطوير منظومات التدريب باستخدام أحدث المحاكيات والوسائل والمساعدات التدريبية، بما يواكب التطور المتسارع في تكنولوجيا الطيران وأنظمة التسليح الحديثة، إلى جانب المشاركة الفاعلة في التدريبات المشتركة مع الدول الشقيقة والصديقة، بما يسهم في تبادل الخبرات وتعزيز أواصر التعاون العسكري ورفع مستويات الجاهزية للتعامل مع مختلف المهام والعمليات.

ولفت إلى أن جهود القوات الجوية لم تقتصر على تطوير قدراتها العملياتية وتعزيز دورها في دعم الأمن والاستقرار، بل امتدت لتسهم في ترسيخ مكانة الدولة المصرية في مجالات الطيران والفضاء، وفتح آفاق أوسع للتعاون الدولي وتبادل الخبرات في هذه المجالات الحيوية.

وأوضح أن تنظيم معرض العلمين الدولي للطيران والفضاء في نسختيه لعامي 2024 و2026 يجسد طموح الدولة المصرية وقدرتها على تنظيم الفعاليات الدولية الكبرى، ويعكس ما تتمتع به مصر من مقومات تؤهلها لتكون مركزًا إقليميًا ودوليًا للتعاون في مجالات الطيران والفضاء والتكنولوجيا المتقدمة.

وأضاف أن النسخة الثانية من المعرض جاءت برعاية وتشريف الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، لتشكل انطلاقة ناجحة واستثنائية لهذا الحدث الدولي، وتؤكد حجم الثقة المتنامية في قدرة الدولة المصرية على استضافة وتنظيم الفعاليات الدولية الكبرى، مشيرًا إلى أن الحضور الدولي الواسع للمعرض وما حظي به من إشادة وتقدير وتغطية إعلامية دولية أكد أن هذا الحدث تجاوز كونه معرضًا للطائرات والتقنيات الحديثة، ليصبح منصة دولية فاعلة لتبادل الخبرات وبناء الشراكات وتعزيز التعاون بين الدول والمؤسسات والشركات العاملة في قطاعي الطيران والفضاء على مختلف المستويات.

وفي هذه المناسبة، تقدم قائد القوات الجوية بخالص الشكر والتقدير للقيادة السياسية والقيادة العامة للقوات المسلحة على ما تقدمانه من دعم متواصل ورعاية مستمرة للقوات الجوية، كما وجه تحية إعزاز وتقدير إلى القادة السابقين الذين أرسوا دعائم هذه المسيرة، مستذكرًا شهداء القوات الجوية الذين قدموا أغلى ما لديهم في سبيل الله، لتحيا مصر آمنة مستقرة عزيزة أبية أبد الدهر.

وتوجه بالتحية والتقدير إلى أسر وعائلات رجال القوات الجوية لما تحملوه من أعباء وما قدموه من دعم وتضحيات من أجل توفير الاستقرار والظروف المناسبة لرجال القوات الجوية لأداء رسالتهم وواجبهم الوطني والقيام بما كلفوا به من مهام على الوجه الأمثل، مؤكدًا أنهم شركاء أصليون في مسيرة النجاح والتميز للقوات الجوية.

وقال قائد القوات الجوية: «وأقول لأبنائي من رجال القوات الجوية: إن التطور لا يتوقف، وإن ما نمتلكه اليوم يجب أن يكون نقطة انطلاق نحو المستقبل وليس نهاية الطريق».

وأضاف: «عليكم دائمًا أن تتسلحوا بالعلم، وأن تحافظوا على أعلى مستويات الكفاءة والجاهزية، وأن تستفيدوا من خبرات الأجيال السابقة، وأن تكونوا مستعدين للتعامل مع التكنولوجيا والمتغيرات الجديدة في عالم الطيران والفضاء».

وتابع: «وفي هذه المناسبة، نوجه التحية والتقدير إلى جميع رجال القوات الجوية، وإلى أسرهم، وإلى كل من سبقونا في خدمة الوطن وأسهم في بناء وتطوير هذه المؤسسة العريقة».

واختتم قائد القوات الجوية تصريحاته قائلًا: «وفي عيد القوات الجوية الرابع والتسعين، نجدد العهد بأن تظل القوات الجوية المصرية، برجالها وتاريخها وخبراتها وقدراتها، على قدر المسؤولية الملقاة على عاتقها، وأن تواصل أداء مهامها بكل كفاءة وإخلاص، حفاظًا على أمن وسلامة الوطن».

وأكد أن رجال القوات الجوية يستلهمون من أمجاد الماضي قوة الحاضر، ويستمدون من تضحيات من سبقوهم عزيمة لا تلين، ويمضون بعزم وثقة نحو مستقبل يليق بالجمهورية الجديدة ومكانتها وبالقوات المسلحة، ملتزمين بقيم ومبادئ العسكرية المصرية الأصيلة، أوفياء لقسم الولاء والانتماء للوطن، عازمين على مواصلة مسيرة العطاء لحماية سماء الوطن وصون مقدراته في كل زمان ومكان، تحت شعار «إلى العلا في سبيل المجد».

وحفظ الله مصر وشعبها وجيشها، وحفظ الوطن عزيزًا آمنًا مستقرًا.