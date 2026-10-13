منخفض جوى وأمطار.. الأرصاد تكشف درجات الحرارة المتوقعة حتى الأحد

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 13 أكتوبر 2026 05:29 مساءً - كشفت خريطة التنبؤات الجوية التي تصدرها الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل درجات الحرارة المتوقعة من الأربعاء 14 أكتوبر 2026 إلى الأحد 18 أكتوبر 2026، تزمناً مع تعرض البلاد اعتباراً من الأربعاء 14 أكتوبر لمنخفض جوى تنخفض معه درجات الحرارة وتتعرض لأمطار متفاوتة الشدة .

درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة لمدة أسبوع قادم

القاهرة الكبرى والوجه البحري:

الأربعاء 14 أكتوبر: العظمى 32، الصغرى 20.

الخميس 15 أكتوبر: العظمى 28، الصغرى 19.

الجمعة 16 أكتوبر: العظمى 28، الصغرى 19.

السبت 17 أكتوبر: العظمى 28، الصغرى 19.

الأحد 18 أكتوبر: العظمى 29، الصغرى 19.

السواحل الشمالية:

الأربعاء 14 أكتوبر: العظمى 29، الصغرى 20.

الخميس 15 أكتوبر: العظمى 26، الصغرى 20.

الجمعة 16 أكتوبر: العظمى 25، الصغرى 18.

السبت 17 أكتوبر: العظمى 25، الصغرى 18.

الأحد 18 أكتوبر: العظمى 25، الصغرى 18.

شمال الصعيد:

الأربعاء 14 أكتوبر: العظمى 33، الصغرى 19.

الخميس 15 أكتوبر: العظمى 30، الصغرى 17.

الجمعة 16 أكتوبر: العظمى 30، الصغرى 17.

السبت 17 أكتوبر: العظمى 30، الصغرى 17.

الأحد 18 أكتوبر: العظمى 30، الصغرى 18.

جنوب الصعيد:

الأربعاء 14 أكتوبر: العظمى 38، الصغرى 23.

الخميس 15 أكتوبر: العظمى 36، الصغرى 21.

الجمعة 16 أكتوبر: العظمى 33، الصغرى 20.

السبت 17 أكتوبر: العظمى 33، الصغرى 20.

الأحد 18 أكتوبر: العظمى 34، الصغرى 21.