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ضبط (68) ألف مطبوع تجاري دون تفويض داخل مطبعة بالمرج

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ضبط (68) ألف مطبوع تجاري دون تفويض داخل مطبعة بالمرج

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 13 أكتوبر 2026 04:29 مساءً - تمكنت الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة من ضبط المدير المسؤول عن مطبعة بدائرة قسم شرطة المرج بالقاهرة، لقيامها بطباعة مطبوعات تجارية دون تصريح أو تفويض من الجهات المختصة، بالمخالفة لقانون حماية حقوق الملكية الفكرية.

وعقب تقنين الإجراءات، تم استهداف المطبعة وضبط المدير المسؤول، وبحوزته (68) ألف مطبوع تجاري متنوع دون تفويض من الجهات المختصة.

وبمواجهته، أقر بارتكاب المخالفات المشار إليها بالمشاركة مع مالك المطبعة، بقصد تحقيق أرباح مادية.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

 

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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