ضبط (68) ألف مطبوع تجاري دون تفويض داخل مطبعة بالمرج

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 13 أكتوبر 2026 04:29 مساءً - تمكنت الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة من ضبط المدير المسؤول عن مطبعة بدائرة قسم شرطة المرج بالقاهرة، لقيامها بطباعة مطبوعات تجارية دون تصريح أو تفويض من الجهات المختصة، بالمخالفة لقانون حماية حقوق الملكية الفكرية.

وعقب تقنين الإجراءات، تم استهداف المطبعة وضبط المدير المسؤول، وبحوزته (68) ألف مطبوع تجاري متنوع دون تفويض من الجهات المختصة.

وبمواجهته، أقر بارتكاب المخالفات المشار إليها بالمشاركة مع مالك المطبعة، بقصد تحقيق أرباح مادية.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.