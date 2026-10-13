أخبار اليمن : تحذير جوي لمواطني 10 محافظات: أمطار ورياح وبَرَد

تحذير جوي لمواطني 10 محافظات: أمطار ورياح وبَرَدتوقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر هطول أمطار متفاوتة ومتفرقة على أجزاء من عدة محافظات خلال الـ 24 ساعة المقبلة.

وذكر المركز في نشرته الجوية، أن من المحتمل هطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة تصاحبها الرياح الهابطة وتساقط حبات البرد أحياناً على أجزاء من محافظات حضرموت، وشبوة، والبيضاء، وأبين، ولحج، والضالع، وتعز، وإب، وريمة وذمار.

ومن المتوقع هطول أمطار متفرقة قد يصحبها الرعد أحياناً على أجزاء من محافظات المهرة، وعدن، والمحويت، وحجة، وعمران وغرب كل من صنعاء وصعدة، وسهل تهامة والساحل الغربي.

وحذر المركز المواطنين وسائقي المركبات من التدفق المفاجئ للسيول في الشعاب والوديان والتواجد في ممراتها أو المجازفة بعبورها أثناء وبعد هطول الأمطار، ومن مخاطر العواصف الرعدية ونصح باتخاذ إجراءات السلامة.

كما حذر مرتادي البحر والصيادين من اضطراب البحر وارتفاع الموج حول أرخبيل سقطرى وخليج عدن والسواحل الجنوبية.

