بدر عبد العاطي: مصر والكويت حريصتان على تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 13 أكتوبر 2026 11:17 صباحاً - أكد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، عمق العلاقات الأخوية والتاريخية التي تجمع مصر والكويت، وحرص البلدين على تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات، خاصة الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، والاستفادة من الزخم الإيجابي الذي تشهده العلاقات بين البلدين بما يحقق المصالح المشتركة للشعبين الشقيقين.



تنسيق مصري كويتي لدعم أولويات التنمية

جاء ذلك خلال لقاء عقده وزير الخارجية، اليوم الثلاثاء، مع يعقوب السيد يوسف السيد هاشم الرفاعي، وزير المالية الكويتي، بحضور الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، على هامش اجتماعات الخريف للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، التي يشارك فيها عبد العاطي بصفته محافظ مصر لدى البنك الدولي.

وشدد الجانبان على أهمية تعزيز التنسيق والتشاور داخل البنك الدولي بشأن تمويل التنمية والإصلاح المالي وأولويات المنطقة، إلى جانب تكثيف التنسيق العربي داخل المؤسسات المالية الدولية، بما يدعم حضور الدول العربية ويضمن مراعاة احتياجاتها التنموية في أجندة التمويل الدولية.



مصر ترحب بزيادة الاستثمارات الكويتية

وأعرب عبد العاطي عن ترحيب مصر بزيادة الاستثمارات الكويتية، مشيرًا إلى أهمية تحديد القطاعات والمشروعات الواعدة التي تتيح فرصًا جديدة أمام القطاع الخاص الكويتي للمشاركة في مشروعات التنمية بمصر.

كما أشاد بالدور الذي يقوم به الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية في دعم المشروعات التنموية، مؤكدًا تطلع مصر إلى توسيع مجالات التعاون معه خلال المرحلة المقبلة.



تعاون مشترك في التخطيط والتنمية الاقتصادية

من جانبه، أكد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، حرص مصر على مواصلة تطوير العلاقات الاقتصادية مع الكويت، وتعزيز التعاون في مجالات التخطيط التنموي وتبادل الخبرات، بما يسهم في توجيه الموارد نحو الأولويات التنموية وتحقيق أفضل عائد اقتصادي واجتماعي للمشروعات الحكومية.

وأشار إلى الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي نفذتها الحكومة، والتي أسهمت في تعزيز الاستقرار المالي والنقدي وتحسين مناخ الاستثمار، بما يدعم فرص جذب الاستثمارات وتوسيع الشراكات الاقتصادية بين مصر والكويت.