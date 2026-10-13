شكوى رسمية من الزمالك ضد مخرج مباراة القمة.. والأعلى للإعلام يحيلها للتحقيق

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 13 أكتوبر 2026 01:29 مساءً - تلقى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة المهندس خالد عبد العزيز، شكوى رسمية من نادي الزمالك ضد وليد فاروق، مخرج مباراة الزمالك والأهلي التي أقيمت مساء الأحد 11 أكتوبر الجاري، على خلفية ما وصفه النادي بتعمد إبراز هتافات جماهير الأهلي المسيئة خلال البث التليفزيوني للمباراة.



الزمالك يطالب باتخاذ إجراءات قانونية ضد مخرج اللقاء

وأوضح نادي الزمالك، في شكواه، أن البث التليفزيوني المباشر للمباراة أظهر، عند نهايتها، هتافات تضمنت سبابًا وألفاظًا نابية بحق النادي وجماهيره، معتبرًا أن ما حدث يمثل انتهاكًا لقيم المجتمع وميثاق الشرف الإعلامي.

وطالب النادي باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه مخرج المباراة، وفقًا لما ورد في الشكوى المقدمة إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.



إحالة الشكوى إلى لجنتي الشكاوى والإعلام الرياضي

من جانبه، أحال المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الشكوى إلى لجنة الشكاوى، برئاسة الإعلامي عصام الأمير، وكيل المجلس، ولجنة ضبط أداء الإعلام الرياضي، برئاسة المستشار عبد السلام النجار، نائب رئيس مجلس الدولة وعضو المجلس.

ومن المقرر أن تتولى اللجنتان بحث الشكوى ودراسة ما ورد بها، واتخاذ الإجراءات اللازمة وفقًا لأحكام قانون تنظيم الصحافة والإعلام رقم 180 لسنة 2018.