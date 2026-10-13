أخبار اليمن : مصدر بشركة النفط: المنشآت التي هددّ العدو بقصفها فارغة

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مصدر بشركة النفط: المنشآت التي هددّ العدو بقصفها فارغة

أكد مصدر في شركة النفط اليمنية أن منشآت شركة النفط التي هددّ العدو السعودي بقصفها فارغة من أي مواد نفطية. مصدر بشركة النفط: المنشآت التي هددّ العدو بقصفها فارغةأكد مصدر في شركة النفط اليمنية أن منشآت شركة النفط التي هددّ العدو السعودي بقصفها فارغة من أي مواد نفطية. وأوضح المصدر في تصريح، أن مخزونات شركة النفط في أماكن مختلفة وآمنة. هذا وطمأنت شركة النفط اليمنية، في بيان، المواطنين بأن الوضع التمويني مستقر تمامًا ولا داعي لأي قلق، وأنها مستمرة في اتخاذ التدابير اللازمة لضمان استمرار توفر المشتقات النفطية وعدم تأثر احتياجات المواطنين.



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