٤ وصفات لترطيب الشعر الجاف والتالف

النهاردة هنحضر مع بعض ٤ وصفات سهلة لترطيب الشعر وبمكونات بسيطة وموجودة في مطبخك.
1- سبراي ترطيب الشعر بزيت جوز الهند:
هاتي زجاجة سبراي، املي نصها ماية، وضيفي عليها معلقتين كبار من جل الصبار ويفضل تضربيه في الخلاط عشان يبقى قوامه سايل، ومعلقتين كبار من زيت جوز الهند، ومعلقة صغيرة عصير ليمون، وكبسولة من زيت فيتامين E، وكام نقطة من اي نوع زيت عطري تفضليه، ورجي الخليط لمزج المكونات مع بعض كويس، وكده السبراي جاهز للاستخدام.
استخدميه على الشعر بعد غسله، رشيه على الشعر كله وبعدها استخدمي كريم التصفيف العادي بتاعك.
٢- كريم زبدة الشيا وزيت بذور العنب:
دوبي زبدة الشيا واخفقيها لحد ما تبقى خفيفة وقوامها كريمي، وبعدين ضيفي لها معلقة كبيرة من زيت بذور العنب، ومعلقة كبيرة عسل، ومعلقة كبيرة من جل الصبار للحصول على كريم مرطب غني.
استخدميه بعد غسل الشعر، ممكن تستخدميه بعد السبراي اللي حضرناه.
٣- ماسك الافوكاو وزيت جوز الهند:
اخلطي ثمرة افوكادو مهروسة مع معلقتين كبار من زيت جوز الهند وبيضة، واخلطي المكونات مع بعض كويس، ووزعي الخليط على الشعر بعيد عن الجذور وعلى اطراف الشعر وسيبيه لمدة ١٥ دقيقة، وبعدها اغسليه بالشامبو.
٤- ماسك الترطيب العميق بالعسل وزيت جوز الهند:
اخلطي زيت جوز الهند مع العسل وضيفي لهم كام نقطة من اي نوع زيت عطري (اختياري) والكمية حسب طول وكثافة شعرك، ووزعي الخليط على الشعر كله وسيبيه لمدة من ٢٠ - ٣٠ دقيقة وبعدها اغسليه بالشامبو.
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