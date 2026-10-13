أخبار اليمن : طيران العدو السعودي يجدد استهداف اربع محافظات منذ فجر اليوم

طيران العدو السعودي يجدد استهداف اربع محافظات منذ فجر اليوماستهدف طيران العدو السعودي، اليوم، مديريتي غمر ومران في محافظة صعدة.وأوضح مصدر محلي أن طيران العدو السعودي استهدف شبكة الاتصالات في مديرية غمر.وأشار إلى أن طيران العدو شن غارة على مديرية مران.

وفي سياق متصل شن طيران العدو السعودي اليوم، غارة على محافظة عمران.

وأوضح مصدر محلي بالمحافظة أن طيران العدو السعودي شن غارة على مديرية حرف سفيان.

وجدد طيران العدو السعودي اليوم، شن ثلاث غارات على محافظة الحديدة.

وأوضح مصدر محلي بالحديدة أن طيران العدو السعودي شن غارتين على جزيرة كمران وغارة ثالثة على مديرية القناوص.

وعاود طيران العدو السعودي شن غاراته على محافظة الجوف.

وأوضح مصدر محلي أن طيران العدو السعودي استهدف مديريتي الحزم والمصلوب بمحافظة الجوف.

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