القوات المسلحة اليمنية : تحييد 1200 عنصر وتدمير 440 آلية ووسيلة عسكرية

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 13 أكتوبر 2026 07:33 مساءً - قالت القوات المسلحة اليمنية: تحييد نحو 1200 عنصر وتدمير وإعطاب أكثر من 440 آلية ووسيلة عسكرية، معلنة تأمين الطرق والممرات في الجبهة الغربية لحماية المدنيين وتسهيل عودتهم.

وأضافت القوات المسلحة اليمنية: الضربات في تعز استهدفت أرتال الميليشيا الحوثية وتعزيزاتها، مؤكدة أن الاستهدافات ركزت على مراكز القيادة والسيطرة والتحصينات ومصادر النيران ومستودعات الأسلحة والذخائر، عبر غارات جوية تستهدف منشآت تابعة للحوثيين في الحديدة وغرب وشمال صنعاء وصعدة.

وقال وكيل وزارة العدل اليمنية: الحوثيون يستولون على الموارد النفطية اليمنية ويبيعونها في السوق السوداء، مضيفا أن الحوثيون استهدفوا منشآت مدنية في السعودية، إذ سمع دوي انفجارات قوية يهز العاصمة اليمنية صنعاء.