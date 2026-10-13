اليوم.. معاونو النيابة الإدارية الجدد يؤدون اليمين القانونية بوزارة العدل في العاصمة الجديدة

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 13 أكتوبر 2026 12:29 مساءً - يؤدي معاونو النيابة الإدارية الجدد، اليوم الثلاثاء، اليمين القانونية بمقر وزارة العدل في العاصمة الجديدة، وذلك تنفيذًا للقرارين الجمهوريين رقمي 403 و407 لسنة 2026، في إطار استكمال إجراءات تعيينهم بالنيابة الإدارية.



التاسعة صباحًا موعد تجمع المعاونين الجدد

وأعلنت الأمانة العامة للنيابة الإدارية، في بيان رسمي، أن تجمع المعاونين الجدد سيكون في تمام الساعة التاسعة صباحًا أمام مبنى مجمع النيابات الإدارية بالقاهرة الجديدة، الكائن بشارع التسعين الشمالي، تمهيدًا لنقلهم بالحافلات المخصصة إلى مقر وزارة العدل بالعاصمة الجديدة.



تعليمات مهمة قبل أداء اليمين القانونية

وشددت النيابة الإدارية على ضرورة التزام المعاونين الجدد بالانتقال من نقطة التجمع المحددة باستخدام الحافلات المخصصة، وعدم التوجه بشكل فردي إلى مقر وزارة العدل، مع الالتزام بالزي الرسمي المقرر، والذي يتضمن بدلة سوداء كاملة، وقميصًا أبيض، ورابطة عنق داكنة، إلى جانب ارتداء وشاح النيابة الإدارية.

كما أكدت ضرورة إحضار أصل بطاقة الرقم القومي، والالتزام الكامل بالتعليمات التنظيمية المعلنة، مع التشديد على عدم التخلف عن موعد التجمع أو التأخر عنه، لضمان انتظام إجراءات أداء اليمين القانونية.