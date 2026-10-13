ضبط سائق بالجيزة لاتهامه بالتعدي على نجله ومحاولة كيه بـ«ولاعة»

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 13 أكتوبر 2026 03:37 مساءً - كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر خلاله أحد الأشخاص وهو يعتدي على نجله بالضرب والصفع، ويحاول كيه باستخدام قداحة بمحافظة الجيزة.

وبالفحص، أمكن تحديد وضبط الشخص الظاهر في مقطع الفيديو، وتبين أنه سائق له معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة العجوزة. وبمواجهته، أقر بأنه تعدى على نجله، البالغ من العمر (4) سنوات، بتاريخ (11) من الشهر الجاري، بسبب لهوه بالقداحة، ما أدى إلى احتراق أجزاء من شعره.

وأضاف أن زوجته، وهي ربة منزل، صورت مقطع الفيديو ونشرته على مواقع التواصل الاجتماعي بهدف الإساءة إليه، بسبب خلافات زوجية بينهما.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.