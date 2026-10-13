سفارة مصر لدى السعودية تصدر بيانًا لأبناء الجالية بشأن رحلات الطيران

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 13 أكتوبر 2026 12:33 صباحاً - دعت السفارة المصرية بالرياض أبناء الجالية الكرام لمراجعة شركات الطيران للوقوف على أي تغييرات في الرحلات المجدولة بين المطارات المصرية والسعودية والالتزام التام بتعليمات السلامة الصادرة من مؤسسات المملكة العربية السعودية الشقيقة.

ودعت السفارة المصرية لدى المملكة العربية السعودية -في بيان اليوم الاثنين عبر صفحتها على "فيس بوك"- أبناء الجالية للاتصال بكل من القنصلية العامة فى جدة والقنصلية بالرياض فى حالة الاحتياج إلى معاملة قنصلية عاجلة، على رقمي جدة: 0500054094، الرياض: 0567887376.