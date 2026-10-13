عناصر من القوات المسلحة المصرية تشارك فى مراسم الإحتفال بالذكرى السادسة والستين لإستقلال جمهورية قبرص

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 13 أكتوبر 2026 12:29 مساءً - فى إطار حرص الدولة المصرية على المشاركة الفاعلة فى كافة المناسبات الوطنية مع الدول الشقيقة والصديقة لتعزيز أواصر التعاون الذى يدعم الشراكات الإستراتيجية على كافة المستويات، شاركت عناصر من الشرطة العسكرية المصرية فى مراسم الإحتفال بالذكرى السادسة والستين لإستقلال جمهورية قبرص، والتى تضمنت عروضاً عسكرية لعدد من الدول المشاركة فى الإحتفال

كما شاركت القوات الجوية المصرية بطائرة نقل عسكرية خلال العرض الجوى وذلك بحضور الرئيس نيكوس كريستودوليدس رئيس جمهورية قبرص وعدد من الوفود العسكرية.