«التعليم»: أي طالب لم يتسلم أجهزة التابلت يؤدى جميع الامتحانات ورقيا

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 13 أكتوبر 2026 01:29 مساءً - أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أن أى طالب من طلاب الصف الأول الثانوي العام والفنى والذى لم يتسلم التابلت سوف يؤدى جميع الامتحانات ورقيا سواء اختبارات الشهر أو امتحانات نهاية الفصلين الدراسيين الأول والثانى، أما من يتسلمون الجهاز اللوحى يؤدون الامتحانات إلكترونيا وفى حالة تعرض الطالب لمشكلة فنية أثناء الامتحان يتم تقييمه ورقيا أو يمتحن ورقى فى نفس توقيت الامتحان الإلكترونى، مشددة على أنه لن يضار أى طالب من وسيلة الامتحان.

وحددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى 4 فئات من الطلاب بالصف الأول الثانوى لن يتسلموا أجهزة التابلت المدرسى بالعام الدراسى الحالى، وهم " طلاب المدارس الخاصة - طلاب المنازل - طلاب الخدمات - طلاب العمال بمدارس التعليم الفنى.