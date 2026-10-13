المركز الإعلامي لمجلس الوزراء: غلق باب التسجيل لحضور "منتدى مصر 2026".. ونحو 61329 طلبوا حضور الجلسات

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 13 أكتوبر 2026 04:29 مساءً - في إطار حرص الدولة على تعزيز المشاركة المجتمعية وتوسيع نطاق الحوار حول القضايا التنموية وأولويات المرحلة المقبلة، تم إطلاق المنصة الإلكترونية لـ "منتدى مصر 2026" في الأول من أكتوبر الجاري، لتكون نافذة تفاعلية تتيح للمواطنين والخبراء والمتخصصين الاطلاع على محاور المنتدى وفعالياته، وتقديم آرائهم ومقترحاتهم بشأن مختلف القضايا المطروحة للنقاش.

وفي هذا السياق، يشير المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، إلى أنه أُتيح للمواطنين الدخول إلى الموقع الإلكتروني الرسمي للمنتدى، واستكمال إجراءات التسجيل وإدخال البيانات المطلوبة لتقديم طلبات الحضور، طوال الفترة الماضية وعلى مدار 12 يومًا متواصلة، حيث تم إغلاق باب التسجيل لطلب الحضور عبر الموقع الإلكتروني للمنتدى يوم الإثنين 12 أكتوبر 2026، وذلك تمهيدًا لاستكمال الإجراءات التنظيمية المتعلقة بالمشاركة.

وأوضح المركز الإعلامي أنه تقدم لطلب الحضور نحو 61329 مواطنًا، سجلوا طلبات للحضور في الجلسات المختلفة، وتم استقبال كافة طلباتهم وبياناتهم، وتجدر الإشارة إلى أن طلب التسجيل على الموقع الإلكتروني لا يعني الموافقة بشكل نهائي على الحضور، وإنما يمثل تقديم طلب للحضور.

وأضاف المركز الإعلامي أن الموافقة على الحضور ستكون بمقتضى دعوة وإخطار رسمي خلال الأيام المقبلة، سيتم توجيهها إلى من وقع عليهم الاختيار للحضور من بين المواطنين الذين سجلوا على موقع المنتدى، بما يضمن تمثيل مختلف طوائف وفئات المجتمع المصري، وسيدخل الشخص بمقتضى هذه الدعوة الرسمية إلى الجلسة التي قام بالتسجيل على الموقع لأجل حضورها.

وقد تمثلت الجلسات التي استحوذت على أكبر طلبات تسجيل للحضور بالترتيب: جلسة ماذا يتعلم أبناؤنا... وهل يؤهلهم ذلك للمستقبل؟ (بإجمالي 15524 طلب تسجيل)، وجلسة الشباب والرياضة: من إتاحة الفرص إلى صناعة التأثير (بإجمالي 11005 طلب تسجيل)، وجلسة الثقافة ومنظومة القيم الاجتماعية (بإجمالي 6764 طلب تسجيل).