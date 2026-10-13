ضبط مندوب توصيل بالإسكندرية لإدارته صفحة لترويج بيع المخدرات عبر مواقع التواصل

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 13 أكتوبر 2026 04:29 مساءً - رصدت الإدارة العامة لمكافحة جرائم تقنية المعلومات بقطاع نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، قيام أحد الأشخاص بإدارة صفحة على مواقع التواصل الاجتماعي للترويج لبيع المواد المخدرة مقابل مبالغ مالية.

وبالفحص، أمكن تحديد وضبط القائم على إدارة الصفحة، وتبين أنه مندوب توصيل مقيم بدائرة قسم شرطة أول الرمل بالإسكندرية، وعُثر بحوزته على كمية من الأقراص المخدرة وهاتف محمول، وبفحصه تبين احتواؤه على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامي.

وبمواجهته، اعترف بإدارة الصفحة للترويج لبيع المواد المخدرة مقابل مبالغ مالية، وحيازة الأقراص المضبوطة بقصد الإتجار.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.