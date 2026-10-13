ضبط طالب بالإسكندرية لتصنيع صواعق كهربائية والترويج لبيعها عبر مواقع التواصل

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 13 أكتوبر 2026 04:29 مساءً - تمكنت الأجهزة الأمنية من كشف ملابسات قيام أحد الأشخاص بمحافظة الإسكندرية بتصنيع الصواعق الكهربائية وإدارة صفحة على مواقع التواصل الاجتماعي للترويج لبيعها مقابل مبالغ مالية.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم تقنية المعلومات بقطاع نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، تحديد وضبط القائم على إدارة الصفحة، وتبين أنه طالب مقيم بدائرة قسم شرطة أول المنتزه.

وعُثر بحوزته على الأدوات المستخدمة في التصنيع وهاتف محمول، وبفحصه تبين احتواؤه على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامي.

وبمواجهته، أقر بتصنيع الصواعق الكهربائية داخل مسكنه وإدارة الصفحة المشار إليها للترويج لبيعها.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.