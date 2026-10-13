ضبط مصنع غير مرخص لتعبئة زيوت السيارات بدمياط ومصادرة (45) طن مجهولة المصدر

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 13 أكتوبر 2026 03:37 مساءً - تمكنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية بقطاع الأمن الاقتصادي من ضبط القائمين على إدارة مصنع غير مرخص لتعبئة زيوت السيارات، بدائرة مركز شرطة دمياط الجديدة، في إطار جهود مكافحة جرائم الغش التجاري.

وأسفرت الحملة عن ضبط (45) طنًا من الزيوت المعدنية والصناعية مجهولة المصدر، دون مستندات تدل على مصدرها، ومعبأة داخل خزانات معاد تدويرها من خامات رديئة الجودة، بالإضافة إلى قرابة (3) أطنان من المواد الخام مجهولة المصدر، دون مستندات، ومستلزمات تعبئة، و(2000) لتر من السولار.

وكشفت التحريات أن المضبوطات كانت معدة لطرحها بالأسواق بقصد الغش والتدليس على المستهلكين وتحقيق أرباح غير مشروعة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.