رئيس شعبة الأدوية: توطين صناعة الدواء يحمي الأمن القومي المصري

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 11 أكتوبر 2026 09:37 مساءً - قال الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية بالغرفة التجارية، إنّ توطين صناعة الدواء يمثل أهمية كبيرة لمصر، موضحًا أن القرارات السياسية التي قد تتخذها بعض الدول بشأن وقف تصدير أدوية معينة تكشف ضرورة امتلاك القدرة المحلية على التصنيع، وعدم الاعتماد الكامل على الخارج في توفير الاحتياجات الدوائية.

وأضاف لقائه مع الإعلاميتين إيمان عز الدين، ومني عبد الغني، ببرنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا"، المذاع عبر قناة CBC، أنّ مصر واجهت في فترات سابقة مواقف مُنعت خلالها من الحصول على أدوية مستوردة، مستشهدًا بفترة العدوان الثلاثي، عندما منعت إنجلترا دواءً كان يُستخدم لعلاج البلهارسيا، ما دفع إحدى الشركات القابضة الوطنية إلى تصنيع الدواء داخل مصر.

ولفت إلى أن تجربة مصر في مواجهة فيروس سي تمثل نموذجًا لنجاح الاعتماد على المنتج الوطني، مؤكدًا أن الدولة تمكنت من تغطية نحو 99.5% من الاحتياجات المرتبطة بالعلاج من خلال المنتج المصري، وهو ما يعكس أهمية بناء قدرات دوائية محلية قادرة على التعامل مع التحديات الصحية.

وأوضح عوف أن خطة توطين الصناعات الدوائية بدأت منذ عام 2014، وشملت مجالات متقدمة مثل مشتقات الدم، مشيرًا إلى أن مصر حققت الاكتفاء الذاتي منها خلال الأعوام 2024 و2025 و2026، وأصبحت تغطي احتياجاتها دون استيرادها، بحسب تصريحاته.

وأردف، أن مصر تُعد واحدة من أربع دول على مستوى العالم تنتج مشتقات الدم بمستوى عالمي متقدم، موضحًا أن هذه الصناعة خضعت لتفتيش من هيئة الدواء الأوروبية، وحصلت على موافقة للتصدير إلى أوروبا والدول الإفريقية، بما يفتح آفاقًا جديدة أمام الصناعة الوطنية.

وأكد رئيس شعبة الأدوية أن خطط تطوير القطاع تشمل التوسع في إنتاج أدوية الأورام، إلى جانب دخول مصر بقوة في مجال الأدوية البيولوجية، التي تمثل أحد المسارات المستقبلية المهمة للصناعة الدوائية، مشددًا على أن توطين هذه الصناعات يساهم في تعزيز قدرات الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الخارج.

وأشار عوف إلى أن مصر تمتلك نحو 180 مصنعًا دوائيًا مرخصًا، إلى جانب قرابة 70 مصنعًا تحت الإنشاء، موضحًا أن توجه الدولة يركز على تحقيق الاكتفاء الذاتي من الأدوية، في ظل التقلبات السياسية العالمية واحتمالات تأثر سلاسل الإمداد والتوريد.

وشدد على أن الأمن الدوائي يعني امتلاك الدولة القدرة على توفير احتياجاتها العلاجية دون الاعتماد على قرارات الشركات الأجنبية أو سياساتها التسعيرية، لافتًا إلى أن امتلاك الدواء محليًا يمنح مصر قدرة أكبر على توفيره في الوقت المناسب وبالشروط الملائمة.