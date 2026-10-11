الرئيس الإندونيسى : علاقاتنا مع مصر تشهد طفرة غير مسبوقة

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 11 أكتوبر 2026 11:41 صباحاً - قال قبرابوو سوبيانتو الرئيس الإندونيسى إن العلاقات مع مصر تشهد طفرة غير مسبوقة، موضحا أنه تبادل الآراء مع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن القضايا الدولية والإقليمية.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي: "أكدنا أهمية التنسيق والتشاور والتعاون المستمر مع مصر في مختلف المحافل الدولية". وتابع: نعمل مع مصر على تقديم المساعدات الإنسانية العاجلة للشعب الفلسطيني. وشهد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى ونظيره الإندونيسي مراسم التوقيع على عدد من مذكرات التفاهم بين البلدين. وصل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، بسلامة الله، أمس إلى قاعدة حليم العسكرية في العاصمة الإندونيسية جاكرتا، وذلك في مستهل الزيارة الرسمية التي يجريها إلى جمهورية إندونيسيا.