محافظ شمال سيناء يستعرض مع وزير الري موقف تقنين الآبار الجوفية وسُبل توفيق أوضاعها

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 11 أكتوبر 2026 09:37 مساءً - استقبل الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، السيد اللواء دكتور خالد مجاور، محافظ شمال سيناء، يرافقه اللواء إيهاب حسن السكرتير العام للمحافظة واللواء وائل رضوان رئيس الإدارة المركزية لمكتب المحافظ، لبحث موقف المشروعات المائية بنطاق محافظة شمال سيناء.

وتم خلال الاجتماع استعراض موقف تقنين الآبار الجوفية القائمة بمحافظة شمال سيناء وسُبل توفيق أوضاعها وتيسير اجراءات ترخيص هذه الآبار دعماً لمواطنين المحافظة.

‌وفى إطار السعي لتبسيط اجراءات التراخيص بما يتلاءم مع خصوصية ظروف المحافظة، فقد تم الاتفاق على قيام المحافظة، بالتنسيق مع جهات الولاية، بتقديم بيان رسمي معتمد بأسماء السادة المواطنين ممن يقوموا باستغلال الأرض المطلوب ترخيص البئر/الآبار لها، وكذا موافقتها على الترخيص، وتقوم وزارة الموارد المائية والري باستخراج ترخيص مؤقت لمدة عام يجدد سنوياً، علماً بأن رسوم الترخيص المقررة للبئر الواحد تبدأ من 200 جنيه وبحد أقصى 1000 جنيه للبئر تدفع مرة واحدة سنوياً.

وتم الاتفاق على أنه فور ورود البيان المشار إليه تقوم الوزارة بمنح المواطنين مهلة مدتها شهر واحد للتقدم بطلبات ترخيص البئر/الآبار التي ينتفعون بها، مرفقاً بها المستندات المقررة قانوناً، مع قيام المحافظة خلال هذه المدة بحث المواطنين على سرعة التقدم بطلبات الترخيص للإدارة المختصة.

كما تم الاتفاق على تحصيل الرسوم والمقابل المالي لتوفيق وتقنين الأوضاع -لمن لم يسدد هذه المبالغ من قبل -، وأن يتم التصالح مع المواطن فور انهاء تقنين الأوضاع، وفي حالة عدم الالتزام بذلك يتم اتخاذ كافة الإجراءات المقررة قانوناً في هذا الشأن.

ومن الجدير بالذكر أن وزارة الموارد المائية والري قد سبق لها اعفاء المواطنين بمحافظة شمال سيناء من رسوم تجديد تراخيص آبار المياه الجوفية في الفترة من عام 2013 وحتى عام 2022، نظراً للأوضاع الخاصة التي شهدتها المحافظة خلال تلك الفترة.