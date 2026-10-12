وزير العمل يستقبل رئيس جامعة الجلالة لبحث تعزيز التعاون في الملفات المشتركة

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 12 أكتوبر 2026 01:29 مساءً -

استقبل معالي وزير العمل، حسن رداد، بمكتبه في العاصمة الجديدة، أ.د. محمد الشناوي، رئيس جامعة الجلالة، حيث جرى بحث عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك، وتعزيز التعاون بين الوزارة والجامعة في مجالات تنمية مهارات الشباب ورفع قدراتهم بما يتوافق مع احتياجات سوق العمل.

وتناول اللقاء سبل الاستفادة من الإمكانات الأكاديمية التي تمتلكها الجامعة، وخبرات وزارة العمل في مجال التشغيل، بما يسهم في إعداد كوادر شابة قادرة على مواكبة المتغيرات المتسارعة في سوق العمل، وربط مخرجات التعليم باحتياجات القطاعات الإنتاجية المختلفة.

كما بحث الجانبان آليات تعزيز التعاون خلال المرحلة المقبلة، وفتح آفاق جديدة أمام الشباب لاكتساب الخبرات العملية وزيادة فرص حصولهم على وظائف لائقة، بما يدعم جهود الدولة في الاستثمار في العنصر البشري وتحقيق التنمية المستدامة.