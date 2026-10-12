فوز كل من روبرت إي. هول ومايكل ودفورد بجائزة نوبل في العلوم الاقتصادية لعام 2026

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 12 أكتوبر 2026 06:33 مساءً - أعلنت الأكاديمية الملكية السويدية للعلوم اليوم الإثنين، فوز كل من روبرت إى. هول ومايكل ودفورد بجائزة ألفريد نوبل التذكارية فى العلوم الاقتصادية لعام 2026، وذلك لإرسائهما الأسس الاقتصادية الجزئية لتحقيق الاستقرار الاقتصادى الكلى.

وأوضحت الأكاديمية - خلال تدوينة على منصة "إكس"- أن الأبحاث التي أجراها كل من روبرت إي. هول ومايكل ودفورد جعلت العالم أكثر قدرة على التعامل مع فترات الركود الاقتصادي.

ولفتت الأكاديمية إلى أن أبحاث هول وودفورد أحدثت تحولا جذريا في نظرية سياسة تحقيق الاستقرار الاقتصادي.

وتبلغ قيمة الجائزة لعام 2026 اثني عشر مليون كرونة سويدية .. وفي العام السابق تم منح الجائزة لكل من دارون أسيموجلو، وسيمون جونسون، وجيمس روبنسون، تقديرا لأبحاثهم حول دور مؤسسات الدولة في تحقيق ازدهار الأمم.