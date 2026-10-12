خبير شئون آسيوية: جولة الرئيس السيسي تعزز شراكات مصر الاقتصادية

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 12 أكتوبر 2026 11:17 صباحاً - أكد حسين إسماعيل، خبير الشؤون الآسيوية، أن الجولة الآسيوية للرئيس عبد الفتاح السيسي، التي شملت جمهورية كوريا وماليزيا واختتمت بزيارة إندونيسيا، تكتسب أهمية سياسية واقتصادية واستراتيجية كبيرة، في ظل الاضطرابات الدولية والتحديات التي يشهدها الاقتصاد العالمي.

توقيت الجولة يعكس أهمية تنويع الشراكات

وأوضح إسماعيل، خلال مداخلة هاتفية لقناة إكسترا نيوز، أن الجولة تأتي في توقيت بالغ الأهمية، مع تصاعد الصراعات في الشرق الأوسط، واستمرار تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، إلى جانب الأزمات المرتبطة بالممرات المائية والمضائق، وتأثيرات الأزمات العالمية السابقة.

وأشار إلى أن هذه التطورات تجعل تعزيز العلاقات مع القوى الاقتصادية الآسيوية ضرورة لدعم المصالح المصرية، وتوسيع مجالات التعاون السياسي والاقتصادي والثقافي والتعليمي، فضلًا عن تبادل الخبرات والتكنولوجيا.

آسيا مركز رئيسي للتجارة والاقتصاد العالمي

ولفت خبير الشؤون الآسيوية إلى الأهمية الجيوستراتيجية لمنطقتي شرق آسيا وجنوب شرق آسيا، موضحًا أن موقعهما الجغرافي ودورهما في حركة التجارة الدولية يجعلان التواصل المصري مع دولهما أولوية مهمة.

وأضاف أن المنطقة تضم قوى اقتصادية كبرى، من بينها الصين واليابان والهند، إلى جانب الدول التي شملتها جولة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ما يعزز أهمية بناء شراكات متنوعة مع اقتصاداتها والاستفادة من تجاربها التنموية.

وأوضح إسماعيل أن جمهورية كوريا قدمت نموذجًا بارزًا للتحول الاقتصادي والتكنولوجي خلال العقود الماضية، وأصبحت من الدول المتقدمة في صناعات التكنولوجيا والسيارات والإلكترونيات والطاقة النظيفة.

وأشار إلى أن التجربة الماليزية، خاصة خلال فترة رئيس الوزراء الأسبق مهاتير محمد، قدمت نموذجًا تنمويًا استلهمته دول عديدة، فيما تمثل إندونيسيا أهمية خاصة بحكم حجمها السكاني ومكانتها الاقتصادية والإقليمية.

وأكد إسماعيل أن العلاقات المصرية مع إندونيسيا وماليزيا لا تقتصر على التعاون السياسي والاقتصادي، بل تمتد إلى الروابط الثقافية والتعليمية، وفي مقدمتها مكانة الأزهر الشريف واستقباله أعدادًا كبيرة من الطلاب الوافدين من البلدين.

وأضاف أن هذه الروابط تسهم في تعزيز التقارب بين الشعوب، مشيرًا إلى أن مظاهر الترحيب بالرئيس السيسي خلال زيارته لإندونيسيا تعكس، من وجهة نظره، عمق العلاقات التاريخية والثقافية والتقدير المتبادل بين الجانبين.