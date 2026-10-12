نشكركم على متابعتكم خبر عبدالله بن زايد ووزير خارجية هولندا يبحثان هاتفياً تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 12 أكتوبر 2026 11:38 صباحاً - بحث سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، خلال اتصال هاتفي مع معالي توم بيريندسن، وزير الخارجية في مملكة هولندا، العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات.

واستعرض الجانبان جهود تطوير مسارات التعاون الإستراتيجي في العديد من القطاعات لاسيما الاقتصادية والتنموية.

كما بحث سموه ومعالي توم بيريندسن خلال الاتصال مجمل التطورات الإقليمية والدولية الراهنة، وتبادلا وجهات النظر بشأنها.