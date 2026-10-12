أخبار اليمن : عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى

دوت الخليج -

عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى

اقتحم مستوطنون، اليوم الاثنين، المسجد الأقصى المبارك، بحماية قوات العدو الإسرائيلي. عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصىاقتحم مستوطنون، اليوم الاثنين، المسجد الأقصى المبارك، بحماية قوات العدو الإسرائيلي. وأفادت مصادر محلية، بأن عشرات المستوطنين اقتحموا باحات المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة، وأدوا طقوساً وصلوات تلمودية أمام قبة الصخرة. ويتعرض المسجد الأقصى يوميًا عدا الجمعة والسبت، لسلسلة اقتحامات وانتهاكات من المستوطنين وقوات العدو، في محاولة لتغيير الواقع القائم بالمسجد، وتنفيذ مخططاته التهويدية فيه. وتتواصل الدعوات الفلسطينية إلى ضرورة تكثيف الرباط في المسجد الأقصى؛ لحمايته والذود عنه ومواجهة مخططات المستوطنين.

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