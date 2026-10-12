أخبار اليمن : صنعاء تعلن بدء صرف معاشات أكتوبر2026

صنعاء تعلن بدء صرف معاشات أكتوبر2026دشّنت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، اليوم، صرف معاشات شهر أكتوبر الجاري 2026م، لمستفيدي التقاعد والعجز والوفاة في القطاعين الخاص والمختلط، بالعاصمة صنعاء وبقية المحافظات.

وأوضحت المؤسسة في بيان أن عملية الصرف تتم عبر "كاك بنك" وفروعه ومكاتبه في مختلف المحافظات، مؤكدةً حرصها على صرف المعاشات شهرياً بشكل منتظم، وخلال الفترة التي تسبق المواعيد القانونية للصرف.

وذكر البيان أن صرف المعاشات ومختلف المنافع التأمينية بشكل منتظم ودون أي تأخير، يأتي في إطار حرص المؤسسة المستمر على توفير حياة كريمة لأسر المؤمن عليهم، وتجسيداً لدورها الاجتماعي والتكافلي في إعانتهم على تلبية متطلبات المعيشة بصورة مستقرة ومنتظمة.

وأشار إلى أن هذه الخطوة تأتي في سياق الجهود المتواصلة التي تبذلها المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية لتعزيز منظومة الأمان الاجتماعي، وتأكيد التزامها بصرف المعاشات قبل مواعيدها المحددة قانوناً، رغم كل الظروف التي يمر بها البلد، بما يرسخ مبدأ الرعاية المتواصلة لأسر المؤمن عليهم.

