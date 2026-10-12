موضة مكياج موسم الخريف

مكياج الخريف بيعتمد على درجات الواندافية وترابية وغنية مستوحاه من اجواء الموسم، والالوان بتتدرج بين درجات الكشمير الناعمة والدرجات الغامقة والجريئة. - مكياج العيون: الالوان الموضة لمكياج العيون، الرمادي البني، البني الدافي، لون الاسبريسو، البني الدهبي، اللون البرقوقي، الزيتي، النحاسي، واللون الميتاليك. ممكن تعملي لوك مكياج ناعم، باستخدام لمسة كشمير، مع كحل سمدج، ورموش بلونين الرموش العلوية باللون الاسود والسفلية باللون البني او البورجندي. - مكياج الشفايف: الالوان الموضة، البورجندي، الاحمر الغامق، الموف الشوكولاتة، الطوبي، ودرجات البيج المستوحي من التسعينات. ممكن تعملي لوك بأحمر شفايف غامق مات او لامع. - مكياج الخدود: الالوان الموضة، درجات البلاشر الودري الدافي، الطوبي، والرملي الدهبي. - لعمل اكتر من لوك مختلف مناسب للخريف: - لوك هادي: استخدمي فيه درجات الوان هادية ودافية، او ورديه باهتة، واتجنبي الالوان الغامقة. - لوك دافي: استخدمي الوان غنية زي البني المحروق، البرونزي الدهبي والخوخي. - لوك غامق: استخدمي الوان غامقة زي البرقوقي، الشوكولاتة، والاحمر الطوبي الغني.

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